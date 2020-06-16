Мобильные группы в Ереване взяли 5628 образцов для тестирования коронавируса

В Ереване с 21 апреля мобильные группы взяли 5628 образцов для тестирования коронавируса. Как сообщает Арменпресс, мэр Еревана Айк Марутян сказал об этом во время брифинга 16 июня.

«С 21 апреля проводится взятие проб у пациентов, зарегистрированных в находящихся под ведомством мэрии Еревана больницах и поликлиниках. На данный момент было взято 5628 образцов », - сказал Марутян.