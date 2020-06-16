Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Мобильные группы в Ереване взяли 5628 образцов для тестирования коронавируса

Мобильные группы в Ереване взяли 5628 образцов для тестирования коронавируса

В Ереване с 21 апреля мобильные группы взяли 5628 образцов для тестирования коронавируса. Как сообщает Арменпресс, мэр Еревана Айк Марутян сказал об этом во время брифинга 16 июня.

«С 21 апреля проводится взятие проб у пациентов, зарегистрированных в находящихся под ведомством мэрии Еревана больницах и поликлиниках. На данный момент было взято 5628 образцов », - сказал Марутян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации