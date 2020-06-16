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С первого дня своего заражения я носил маску и никого не заразил: Пашинян

С первого дня своего заражения я носил маску и никого не заразил: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, который заразился коронавирусной инфекцией и выздоровел, никого не заразил во время своих общественных контактов во время болезни. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом на брифинге 16 июня.

«14 июня исполнился 14-й день моего положительного диагноза. Я могу заявить, что за это время я никого не заразил в ходе публичных контактов, потому что я носил маску с самого первого дня. Я связался со всеми и убедился, что ни у кого не был диагностирован коронавирус», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что ношение маски гарантирует, что вы не заразите других, даже будучи носителем вируса.


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