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Граждане Армении будут обязаны иметь при себе паспорта

Граждане Армении будут обязаны иметь при себе паспорта

Все граждане Республики Армения будут оштрафованы на 10 тыс драмов, если  у них не будет удостоверяющих личность документов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Начиная с завтрашнего дня, все граждане Республики Армения будут обязаны иметь удостоверяющий личность документ. В ходе оформления административного правонарушения из-за неношения масок возникают проблемы, поскольку у граждан с собой не бывает удостоверяющих личность документов. Это влияет на эффективность процесса. Отсутствие паспорта и неношение  масок будут считаться отдельными правонарушениями. Граждане будут оштрафованы на 10 тысяч драмов за отсутствие удостоверяющего личность документа», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной.


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