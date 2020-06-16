Граждане Армении будут обязаны иметь при себе паспорта

Все граждане Республики Армения будут оштрафованы на 10 тыс драмов, если у них не будет удостоверяющих личность документов. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Начиная с завтрашнего дня, все граждане Республики Армения будут обязаны иметь удостоверяющий личность документ. В ходе оформления административного правонарушения из-за неношения масок возникают проблемы, поскольку у граждан с собой не бывает удостоверяющих личность документов. Это влияет на эффективность процесса. Отсутствие паспорта и неношение масок будут считаться отдельными правонарушениями. Граждане будут оштрафованы на 10 тысяч драмов за отсутствие удостоверяющего личность документа», - сказал Пашинян.

Премьер добавил, что ситуация с коронавирусом в стране продолжает оставаться напряженной.