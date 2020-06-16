Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-06-20

ЕРЕВАН, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 июня, курс доллара США сократился на 0.14 драмa и составил 481.27 драм. Курс евро вырос на 3.69 драмa и составил 545.28 драм. Курс российского рубля вырос на 0.06 драмa и составил 6.90 драм. Курс британского фунта вырос на 5.46 драмa и составил 609.05 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 364.46 драмa и составила 26466.11 драм. Цена серебра сократилась на 8.43 драмa и составила 264.36 драм. Цена платины сократилась на 406.00 драмa и составила 12316.66 драм.