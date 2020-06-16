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Азиатские индексы снизились - 16-06-20

Азиатские индексы снизились - 16-06-20

ТОКИО, 16 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 4.88% и составил 22582.21 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 4.09% и составил 1593.45 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.44% и составил 2931.75 пункта, а HANG SENG вырос на 2.39% и составил 24344.09 пункта.


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