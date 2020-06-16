Проблема жителей Шаумяна должна стать неотъемлемой частью международной повестки Армении: депутат

По словам члена фракции Национального Собрания «Мой шаг» Татевик Айрапетян, поднятые жителями Шаумяна проблемы должны стать неотъемлемой частью международной повестки дня Армении в вопросе Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, Айрапетян сказала об этом на заседании парламента, отметив, что в эти дни отмечается 28-я годовщина депортации Азербайджаном армян из Шаумянского района.

«В контексте политики, проводимой с нашими международными партнерами, очень важно показать преемственность проводимой Азербайджаном политики, одним из ярких примеров которой являются события в Шаумяне. Поднятые жителями Шаумяна проблемы в ходе нашей будущей деятельности должны стать важной и неотъемлемой частью международной повестки дня в вопросе Нагорного Карабаха», - сказала Айрапетян.

12 июня 1992 года азербайджанские вооруженные формирования при поддержке подразделений 23-й дивизии бывшей Советской Армии начали крупномасштабное наступление на Республику Арцах с применением тяжелой техники и боевой авиации. Первый удар на себя принял Шаумянский район. Имея многократное численное превосходство в живой силе и технике, азербайджанским вооруженным формированиям удалось захватить Шаумянский район Республики Арцах, после чего они приступили к этническим чисткам и жестоким расправам над мирными армянскими жителями.

Чтобы спастись, людям пришлось горными тропами добираться до Мартакертского района, по пути подвергаясь нападению со стороны азербайджанских боевиков. По воспоминаниям жителей Шаумянского района, по колонне мирных жителей обстрелы велись, в том числе, из боевых вертолетов. Нападение на мирное население носило преднамеренный характер и преследовало лишь одну цель – убить как можно больше людей. Именно таким бесчеловечным образом азербайджанская сторона пыталась отыграться на мирных жителях за собственные военные поражения зимой-весной 1992 года.

В результате военных преступлений, совершенных азербайджанскими вооруженными формированиями при оккупации Шаумянского района, было уничтожено и разграблено около двух десятков армянских сел, более 20 тысяч армян стали внутренне перемещенными лицами и беженцами, несколько сотен людей были преднамеренно убиты либо пропали без вести.