Министр здравоохранения Армении встретился с послом США

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси, директором армянской миссии при Агентстве США по международному развитию (USAID) Деборой Гризер и руководителем программы USAID Астхик Григорян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние конавирусной болезни, стратегия министерства здравоохранения и ожидаемые результаты сотрудничества.

Арсен Торосян поблагодарил за многолетнее сотрудничество и представил детали проводимой в Армении политики сферы здравоохранения.

По словам министра здравоохранения, ситуация, вызванная коронавирусом, - это возможность улучшить состояние медицинских учреждений в регионах и провести курсы обучения с медицинскими работниками.

В борьбе с коронавирусной болезнью Линн Трейси высоко оценила диалог правительства с общественностью и подчеркнула важность прозрачности в контексте формирования общественного доверия.

Посол выразила готовность помочь Армении в преодолении коронавируса, подчеркнув, что потребности системы здравоохранения являются приоритетными.

Отметим также, что USAID оказал помощь Армении в получении необходимых тестов, оборудований, средств индивидуальной защиты через агентства ООН.