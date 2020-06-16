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Министр здравоохранения Армении встретился с послом США

Министр здравоохранения Армении встретился с послом США

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян встретился с послом Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси, директором армянской миссии при Агентстве США по международному развитию (USAID) Деборой Гризер и руководителем программы USAID Астхик Григорян. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства здравоохранения Армении, в ходе встречи были обсуждены текущее состояние конавирусной болезни, стратегия министерства здравоохранения и ожидаемые результаты сотрудничества.

Арсен Торосян поблагодарил за многолетнее сотрудничество и представил детали проводимой в Армении политики сферы здравоохранения.

По словам министра здравоохранения, ситуация, вызванная коронавирусом, - это возможность улучшить состояние медицинских учреждений в регионах и провести курсы обучения с медицинскими работниками.

В борьбе с коронавирусной болезнью Линн Трейси высоко оценила диалог правительства с общественностью и подчеркнула важность прозрачности в контексте формирования общественного доверия.

Посол выразила готовность помочь Армении в преодолении коронавируса, подчеркнув, что потребности системы здравоохранения являются приоритетными.

Отметим также, что USAID оказал помощь Армении в получении необходимых тестов, оборудований, средств индивидуальной защиты через агентства ООН.


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