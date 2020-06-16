Парламент Армении лишил Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности

Национальное собрание Армении закрытым тайным голосованием лишило руководителя фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. Как передает Арменпресс, за согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении Царукяна проголосовали 87 депутатов, против не было голосов.

Результаты представил председатель счетной комиссии Ваагн Овакимян. В голосовании приняли участие 87 депутатов, ни один из бюллетеней не был признан недействительным.

Ходатайство о согласии на возбуждение уголовного преследования в отношении лидера партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна на заседании НС 15 июня представил генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян.

Фракции “Процветающая Армения” и “Просвещенная Армения” заявили, что не примут участия в голосовании.

В результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Республики Армения, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, удалось выявить многочисленные случаи дачи взяток избирателям в ходе парламентских выборов в Армении, состоявшихся 2 апреля в 2017 году. Взятки избирателям для голосования в пользу кандидатов, а также партии “Процветающая Армения” по предварительному сговору, предоставлялись группой членов партии “Процветающая Армения”, лично или через посредников. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и другие члены партии.

16 июня СНБ Армении распространила и другое сообщение, что по фактическим данным, полученным в следственном департаменте СНБ Республики Армения по подготовленным материалам, были выявлены сведения, что государственные должностные лица, при помощи организованного преступного механизмом, на выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая 2017г., в период - до и после назначения выборов, методами убеждения, материальной заинтересованности или иными незаконными способами, побудили около 100 000 - 120 000 граждан Армении, имеющих право голоса, но проживающих вне столицы, имеющих постоянное место жительства в других общинах, временно, формально переместиться и с нарушением требований, установленных законодательством Республики Армения и иными правовыми актами, встать на учет, а также, использовать документы, содержащие недостоверные сведения об их учете по разным адресам административных районов Еревана, не являющихся для них временным или постоянным местом жительства. Таким образом, была создана возможность включить указанных лиц в списки избирателей органов местного самоуправления и обеспечить необходимое количество голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сразу после завершения выборов указанных лиц вновь перевели и поставили на учет в реальных местах их проживания.

Кроме вышеизложенного, при подготовке материалов были получены фактические данные, что члены партии “Процветающая Армения”, основанной 30 апреля в 2004 году в Армении, участвуя в проведенных в разные годы в Республике Армения парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления, с целью обеспечения голосования за свою партию, свяоих кандидатов, одну из агитационных инициатив референдума, лично или через различных посредников давали избирателям взятки - деньги, имущество или какие-либо другие преимущества, чтобы незаконными действиями на различных выборах или референдумах они могли получать желаемые для них результаты.

В связи с инцидентом в следственном департаменте СНБ Республики Армения 15 июня 2020 года по признакам части 2 статьи 308, пункта 2, 4 и 5 части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Республики Армения, части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения возбуждено уголовное дело, предпринимаются широкомасштабные следственные и процессуальные действия и оперативно-розыскные меры.

Анна Григорян