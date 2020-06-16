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Жена президента Украины госпитализирована. У Елены Зеленской двусторонняя пневмония

Жена президента Украины госпитализирована. У Елены Зеленской двусторонняя пневмония

Cупругу президента Украины Елену Зеленскую, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция, госпитализировали в киевскую больницу с двусторонней пневмонией, сообщают в офисе президента.

"Сейчас диагноз Елены Зеленской: Covid-19. Внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дополнительном кислороде не нуждается. Состояние стабильное", - говорится в сообщении президентского офиса.

На прошлой неделе супруга президента Украины проходила ПЦР-тест на коронавирус, он показал положительный результат.

У Владимира Зеленского и детей президентской пары коронавирусная инфекция не была диагностирована. Они сдали повторные тесты в понедельник, тесты показали отрицательный результат.


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