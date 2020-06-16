Депутаты партии “Мой шаг” проголосуют по убеждению, согласно своей совести: Макунц

Депутаты парламентской фракции “Мой шаг” по вопросу лишения депутатской неприкосновенности лидера ППА Гагика Царукяна проголосуют по убеждению, согласно своей совести. Как передает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами сказала руководитель фракции Лилит Макунц.

“Вчера на заседании фракции мы приняли решение, что, изучив представленное прокуратурой ходатайство, а также следя за выступлением прокурора, обсуждениями, ответами на вопросы, депутаты, конечно же, по убеждению, согласно своей совести, во время закрытого голосования выразят свое мнение, как всегда, руководствуясь принципом соблюдения высокого звания и миссии депутата НС”, - сказала Макунц.

Касаясь отсутствия Сасуна Микаэляна, глава фракции Макунц сказала, что Микаелян не присутствовал и на предыдущем четырехдневном заседании, в связи с проблемами со здоровьем. Она не стала комментировать содержание заседания фракции, но повторил, что депутаты фракции будет голосовать согласно своей совести и убеждениям. Макунц не ответила на вопрос, единодушна ли фракция, подчеркнув, что голосование тайное.

В НС с 15:00 началось закрытое тайное голосование по вопросу лишения лидера ППА Гагика Царукяна депутатской неприкосновенности. Ходатайство о согласии на возбуждение уголовного преследования в отношении Царукяна, его вовлечение в качестве обвиняемого и выдвижение обвинения на заседании НС 15 июня представил генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян.

Анна Григорян