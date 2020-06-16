Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям. Как передает Арменпресс, решение опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, назначить Артура Джавадяна послом по особым поручениям”, - говорится в решении премьер-министра.