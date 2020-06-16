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Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям

Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Артур Джавадян назначен послом по особым поручениям. Как передает Арменпресс, решение опубликовано на сайте правительства Армении e-gov.am.

“Руководствуясь ч. 1 ст. 16 Закона Республики Армения “О дипломатической службе”, назначить Артура Джавадяна послом по особым поручениям”, - говорится в решении премьер-министра.


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