Араик Арутюнян провел рабочее совещание на тему поставок продовольствия для Армии обороны
16 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание на тему поставок продовольствия для Армии обороны. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
В совещании приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян, министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, представители компаний по поставке продовольствия и другие ответственные лица.
Высоко оценив реформы, проведенные в последнее время в деле организации питания Армии обороны, глава государства отметил, что правительство Республики Арцах заинтересовано в увеличении в программе поставок видов сельхозпродукции местного производства.
“В последнее десятилетие достижения в этом направлении очевидны, но увеличение намеченных объемов и вовлечение новых компаний в поставку еще более стимулируют местное производство”, - сказал президент А. Арутюнян.
В ходе совещания были обсуждены возможности сотрудничества между армией и частным сектором и программы государственной поддержки, действующие в этом направлении.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен