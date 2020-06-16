16 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел рабочее совещание на тему поставок продовольствия для Армии обороны. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

В совещании приняли участие начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян, министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, министр сельского хозяйства Республики Арцах Ашот Бахшиян, министр экономики и производственных инфраструктур Республики Арцах Левон Григорян, представители компаний по поставке продовольствия и другие ответственные лица.

Высоко оценив реформы, проведенные в последнее время в деле организации питания Армии обороны, глава государства отметил, что правительство Республики Арцах заинтересовано в увеличении в программе поставок видов сельхозпродукции местного производства.

“В последнее десятилетие достижения в этом направлении очевидны, но увеличение намеченных объемов и вовлечение новых компаний в поставку еще более стимулируют местное производство”, - сказал президент А. Арутюнян.

В ходе совещания были обсуждены возможности сотрудничества между армией и частным сектором и программы государственной поддержки, действующие в этом направлении.