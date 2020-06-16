Нуне Саркисян провела дистанционную беседу с воспитанниками национальной гимназии “Сурб Степанос”

Супруга президента республики Армения Нуне Саркисян провела дистанционную беседу с учителями и учениками национальной гимназии “Сурб Степанос” Бостона. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

В гимназии, действующей уже 36 лет, учатся около 170 воспитанников. В начальной гимназии, от начальной школы до пятого класса, армянский язык и историю преподаются на западноармянском языке, учебники также на западноармянском.

Супруга президента республики побеседовала с учениками, ответила на их вопросы, которые в основном касались ее литературного пути детского писателя, ее любимых книг, предпочтений. Госпожа Саркисян представила ученикам свои книги, отметив, что источником ее вдохновения являются именно дети и пообещала их отправить им в школу.

Говоря о родном языке, особенно о важности сохранения западноармянского языка, госпожа Саркисян предложила воспитанникам гимназии написать небольшую истории об Армении, которые будут опубликованы как на западноармянском языке на детском сайте “Айкашхар”, так и на сайте президента республики, предусмотренном для детей. Она также сочла достойным похвалы тот факт, что воспитанники гимназии, помимо западноармянского, знают также и восточноармянский.

“Всегда помните, что Вы армяне и Вы все важны для нас. Будьте уверены и смелы: армяне - очень важная нация в мире, потому что мы одна из старейших наций, и в отличие от других древних народов, которых больше нет, мы дошли до 21 века. Следите за своим здоровьем, любите себя, Вы хороши, не сомневайтесь. У каждого ребенка есть талант, посидите иногда без телевизора и компьютера и подумайте, в чем Вы сильнее всех. Продолжайте учиться всему, но найдите, Вашу самую талантливую черту и больше всего работайте в этом направлении. Члены Ваших семей –Ваше богатство, всегда цените их существование”, - обращаясь к ученикам, отметила супруга президента республики.

В беседе с учителями гимназии были затронуты вопросы сохранения западноармянского языка, трудностей дистанционного обучения, сохранения активного мышления детей в условиях чрезвычайного положения. Учителя сообщили Нуне Саркисян, что из-за пандемии был отложен ежегодный двухнедельный визит воспитанников школы в Армению с целью познания Родины, который планируется осуществить в следующем году.

Госпожа Саркисян призвала учителей быть сильными и продолжать свою работу и миссию, выразив уверенность, что после завершения этого трудного этапа связи с родиной еще более укрепятся.