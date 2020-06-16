Число зараженных коронавирусом в Иране увеличилось на 2 563 человека

Согласно статистическим данным коронавируса в Иране за 16 июня число инфицированных увеличилось на 2 563, составив 192 439 человек. Всего в результате эпидемии умерли 9 065 человек. Как передает Арменпресс, посольство Армении в Иране сообщает, что в тяжелом состоянии находятся 2 815 человек.

За последние сутки число выздоровевших увеличилось на 2 085 человек. С начала эпидемии в общей сложности выздоровели 152 675 человек.

Протестировано 1 млн 293 609 человек.