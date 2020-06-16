Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля

Путин проведет полноформатную прямую линию после 1 июля

Прямая линия с президентом в этом году пройдет после голосования по поправкам к Конституции, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Передает РИА Новости.

"Точное время проведения мы сообщим дополнительно. И это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми", — добавил представитель Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, он подчеркнул, что до голосования президент проводить прямую линию не планирует.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции назначено на 1 июля.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации