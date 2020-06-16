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Плановое прекращение газоснабжения в административном районе Ачапняк

Плановое прекращение газоснабжения в административном районе Ачапняк

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что для проведения плановых работ 17-го июня с 09:00 до 21:00  будет прекращено  газоснабжение многоквартирных домов в административном районе Ачапняк по следующим адресам: улица Мазманяна, от дома 2 до 22, улица Башинджагяна от 175 до 191, улица Шираза от 2 до 52/3, с 1-й по 17-й улицы Джанибекяна, 1-й и 2-й переулки улицы Башинджагяна, ул. Карапетяна с 5-го по 10-й, ул. Ростомяна с 1 по 34,  Вштуни от 84 до 98 и прилегающих общественных объектов различного назначения.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.


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