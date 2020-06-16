Музей Ерванда Кочара прославляет наследие художника на онлайн площадке

Музей Ерванда Кочара в эти дни всеобщей мировой изоляции осуществляет различные программы в виртуальном пространстве, которые дают возможность не только ознакомиться с богатым культурным наследием Кочара, но и узнавать произведения зарубежных великих мастеров.

“Мы акцентируем на популяризации творчества Кочара, но иногда представляем и другие публикации, которые направлены на повышение общего эстетического уровня наших подписчиков. С этой целью мы инициировали программу “Искусство в дни эпидемий”, в рамках которой представили, какие произведения в истории человечества были рождены в дни эпидемий. А в преддверии 24 апреля мы предложили всеармянскую программу, пытаясь собрать все армянство. Он называлась “Заветы наших великих мастеров”. Это была попытка вдохновить людей, донести до Армении послания не только армянской, но и зарубежной интеллигенции”, -сказала в беседе с корреспондентом Арменпресс директор музея Каринэ Кочар.

Были представлены воспоминания современников Кочара, воспоминания самого Кочара, его творческие замыслы, его публикации об интересных ему людях.

Карине Кочар сообщила, что за время деятельности музея в виртуальном пространстве количество последователей музея довольно увеличилось. От имени музея она выразила благодарность всем последователям, поклонникам искусства Кочара и всем любителям искусства за то, что они следили за страницей музея, воодушевляли своими пожеланиями, делились публикациями, распространяя искусство Кочара по всему миру.

“Вы помогаете сохранять и распространять те общечеловеческие и национальные ценности и принципы, которые завещал нам маэстро Кочар. Благодарю всех Вас и каждого в отедльности”, - заключила Каринэ Кочар.

Анжела Амбарцумян