Белоруссия может найти альтернативу российскому газу, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России. Передает РИА Новости.

Такое заявление прозвучало в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.

"… Слава богу, и нефти хватает в мире - бери, не хочу. И цены приемлемые. И природного газа хватает уже, идет драка за премиальный европейский и наш рынок между основными игроками, поставляющими природный газ. И альтернатива есть, можно ее найти", - сказал Лукашенко, обращаясь к председателю госконцерна "Белнефтехим" Андрею Рыбакову.

Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня". Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.