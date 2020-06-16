Царукян считает возбужденное дело сфабрикованным

Глава парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагик Царукян дело, возбужденное в его отношении, квалифицирует как сфабрикованное, он уверяет, что не давал взяток. Как передает «Арменпресс», об этом Царукян сказал в НС Армении, говоря о ходатайстве генпрокурора о возбуждении в отношении него уголовного преследования и лишении свободы.

По мнению Царукяна, эти процессы последовали после его заявления на заседании политсовета ППА 5 июня и связаны с этим.

“Нашли бумагу подкупа избирателей. Царукян давал деньги. Есть доказательство этого? Фабрикуют дело, ничего не спросив. Спросили бы, прежде чем приводить руководителя оппозиции. Я люблю эту страну, делал все не ради выгоды”, - сказал Царукян и выразил мнение, что он просто мешал властям, представляя действительность.

Он выразил недовольство работой правительства, пришедшего к власти после революции. “С первого же дня я сказал, что буду рядом с вами, 1/3 дал, подписал меморандум с Пашиняном, по всем вопросам хотел содействовать тому, чтобы ожидания народа стали реальностью”, - сказал лидер ППА и выразил мнение, что, однако, власти не оправдали ожиданий, данные народу обещания не выполнены.

Царукян не доволен также и проводимой внешней политикой властей.

“Я принес стране 20 млрд долларов. Спросите Джавадяна, спросите Пашиняна, чтобы экономическая революция состоялась. Экономической революции нет.

Глава ППА подчеркнул, что на сегодняшний день он всего лишь собственник, все структуры управляются другими.

По словам лидера ППА, власти вывели внутренние войска, однако они еще не проводили митингов. Однако, он заверил, что когда чрезвычайная ситуация будет отменена, тогда проведут и митинги.

“Я готов к любому вопросу, к любой проблеме. Закон для всех. Но стыдно фабриковать дела. Я готов. Тем самым Вы героизируете Царукяна”, - отметил он.

В результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Республики Армения, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, удалось выявить многочисленные случаи дачи взяток избирателям в ходе парламентских выборов в Армении, состоявшихся 2 апреля в 2017 году. Взятки избирателям для голосования в пользу кандидатов, а также партии “Процветающая Армения” по предварительному сговору, предоставлялись группой членов партии “Процветающая Армения”, лично или через посредников. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и другие члены партии.

16 июня СНБ Армении распространила и другое сообщение, что по фактическим данным, полученным в следственном департаменте СНБ Республики Армения по подготовленным материалам, были выявлены сведения, что государственные должностные лица, при помощи организованного преступного механизмом, на выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая 2017г., в период - до и после назначения выборов, методами убеждения, материальной заинтересованности или иными незаконными способами, побудили около 100 000 - 120 000 граждан Армении, имеющих право голоса, но проживающих вне столицы, имеющих постоянное место жительства в других общинах, временно, формально переместиться и с нарушением требований, установленных законодательством Республики Армения и иными правовыми актами, встать на учет а также, использовать документы, содержащие недостоверные сведения об их учете по разным адресам административных районов Еревана, не являющихся для них временным или постоянным местом жительства. Таким образом, была создана возможность включить указанных лиц в списки избирателей органов местного самоуправления и обеспечить необходимое количество голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сразу после завершения выборов указанных лиц вновь перевели и поставили на учет в реальных местах их проживания.

Кроме вышеизложенного, при подготовке материалов были получены фактические данные, что члены партии “Процветающая Армения”, основанной 30 апреля в 2004 году в Армении, участвуя в проведенных в разные годы в Республике Армения парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления, с целью обеспечения голосования за свою партию, свяоих кандидатов, одну из агитационных инициатив референдума, лично или через различных посредников давали избирателям взятки - деньги, имущество или какие-либо другие преимущества, чтобы незаконными действиями на различных выборах или референдумах они могли получать желаемые для них результаты.

В связи с инцидентом в следственном департаменте СНБ Республики Армения 15 июня 2020 года по признакам части 2 статьи 308, пункта 2, 4 и 5 части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Республики Армения, части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения возбуждено уголовное дело, предпринимаются широкомасштабные следственные и процессуальные действия и оперативно-розыскные меры.

Анна Григорян