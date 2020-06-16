Полиция предпринимает меры для устранения препятствия в тоннеле, ведущему к проспекту Маштоца.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В сети распространилась информация, что туннель, ведущий к проспекту Маштоца, заблокирован автобусом.