136 человек были подвергнуты приводу в отделение полиции

По состоянию на 12:00 16 июня 136 человек, собравшихся у здания Национального собрания, были подвергнуты приводу в отделения полиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

16 июня в Национальном собрании обсуждается вопрос лишения неприкосновенности руководителя парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

У здания Национального собрания собрались сторонники Гагика Царукяна, которые требуют прекратить уголовное преследование в отношении Царукяна.