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Араик Арутюнян принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

Араик Арутюнян принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

16 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, был обсужден ряд вопросов, касающихся военного строительства и сотрудничества двух армянских республик в сфере обороны.

Глава государства поздравил Оника Гаспаряна с назначением на ответственную должность, отметив, что его опыт, профессионализм и знания будут во многом способствовать последовательному усилению вооруженных сил, достижению новых успехов в деле укрепления обороноспособности страны.


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