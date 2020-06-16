Араик Арутюнян принял начальника Генштаба ВС Армении Оника Гаспаряна

16 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения Оника Гаспаряна. Об этом «Арменпресс» сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

На встрече, в которой принял участие и министр обороны Республики Арцах Джалал Арутюнян, был обсужден ряд вопросов, касающихся военного строительства и сотрудничества двух армянских республик в сфере обороны.

Глава государства поздравил Оника Гаспаряна с назначением на ответственную должность, отметив, что его опыт, профессионализм и знания будут во многом способствовать последовательному усилению вооруженных сил, достижению новых успехов в деле укрепления обороноспособности страны.