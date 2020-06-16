Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июнь

Усиленные проверки полиции продолжаются

Усиленные проверки полиции продолжаются

Служба в чрезвычайном режиме подразделений внешней службы полиции Армении продолжается по всей территории республики. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Полиция Армении

“Одновременно с этим в разных административных районах проводятся специальные мероприятия, обеспечивающие эффективный контроль за выполнением требований решений патруля. В общей сложности по фактам нарушения правового режима чрезвычайного положения  составлено 35 209 протоколов, 15 июня в ходе службы в чрезвычайном режиме было выявлено 1 213 случаев правонарушения. По фактам всех нарушений были составлены соответствующие протоколы. Кроме того, наряды полиции, в сотрудничестве с инспекционными органами, посредством проверок осуществляют эффективный контроль во дворах, в местах самоизоляции и изоляции, во время панихид и похорон, на объектах торговли и общественного питания. Уважаемые граждане, служба полиции в чрезвычайном режиме продолжается, соблюдайте правила правового режима чрезвычайного положения”, - говорится в сообщении полиции.


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