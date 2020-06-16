Ушел из жизни заместитель начальника уголовно-исполнительной службы Ваге Папоян

Уголовно-исполнительная служба Министерства юстиции Республики Армения с глубокой болью сообщает, что 16 июня с. г. в возрасте 52 лет скончался заместитель начальника уголовно-исполнительной службы, полковник юстиции Ваге Папоян.

Ваге Папоян прошел долгий, плодотворный путь в системе государственной службы, начав со службы с 1995 года в Службе национальной безопасности, а с 2015 года - в системе уголовно-исполнительной службы. С 18 июля 2019 года он занимал должность заместителя начальника уголовно-исполнительной службы. В течение долгой службы Ваге Папоян пользовался любовью и уважением своих коллег, отличился высоким профессионализмом и прогосударственным мышлением. Он неоднократно награждался медалями и нагрудными знаками, в том числе медалями “За боевую службу”, “За боевое сотрудничество”, “За безупречную службу”, “Оплот закона”, “За сотрудничество”, “За отличную службу”, “20 лет безупречной службы”, “Почетный уголовно-исполнительный служащий”. Весь персонал уголовно-исполнительной службы выражает свои соболезнования в связи с кончиной Ваге Папояна и выражает соболезнования его родным, близким и коллегам.

Панихида по Ваге Папояну состоится 17 июня в 18:00 в траурном зале “Люар” (старое шоссе Силикян 18), похороны - 18 июня в 14: 00 из того же зала.