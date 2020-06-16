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Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248

Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248, до 545 458, сообщили в оперативном штабе. Передает ТАСС.

Число летальных исходов из-за коронавируса составило 7 248, за сутки умерли 193 человека. По данным штаба, число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло на 9 767, до 294 306.

 

 


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