Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248
Число заразившихся коронавирусом в России возросло на 8 248, до 545 458, сообщили в оперативном штабе. Передает ТАСС.
Число летальных исходов из-за коронавируса составило 7 248, за сутки умерли 193 человека. По данным штаба, число уже выздоровевших пациентов с коронавирусом в России возросло на 9 767, до 294 306.
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