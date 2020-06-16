Полиция подвергла приводу более 100 граждан, собравшихся у здания НС
11:48, 16 Июнь, 2020
Более 100 граждан, собравшихся у здания Национального собрания, были подвергнуты приводу в различные отделения полиции.
Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.
“По положению на 11:00 в различные отделения полиции доставлены 103 человека”, - отметили в полиции.
16 июня Национальное собрание обсуждает вопрос лишения неприкосновенности лидера парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.
У здания Национального собрания собрались сторонники Гагика Царукяна, которые требуют прекратить уголовное преследование в отношении Царукяна.
Лилит Демурян
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