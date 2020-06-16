 Полиция подвергла приводу более 100 граждан, собравшихся у здания НС

Более 100 граждан, собравшихся у здания Национального собрания, были подвергнуты приводу в различные отделения полиции.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

“По положению на 11:00 в различные отделения полиции доставлены 103 человека”, - отметили в полиции.

16 июня Национальное собрание обсуждает вопрос лишения неприкосновенности лидера парламентской фракции “Процветающая Армения” Гагика Царукяна.

У здания Национального собрания собрались сторонники Гагика Царукяна, которые требуют прекратить уголовное преследование в отношении Царукяна.

Лилит Демурян