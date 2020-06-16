В Нью-Мексико произошла стрельба во время протестов

Стрельба произошла в американском городе Альбукерке, штат Нью-Мексико, во время протестов против расизма и полицейского произвола после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, пострадавший находится в тяжелом состоянии, сообщает местная полиция.

"Стрельба произошла во время протеста. Один мужчина получил ранения и был транспортирован (в больницу)… Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом, но стабильном состоянии", - говорится в заявлении полиции Альбукерке в Twitter.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов после инцидента применили "химические раздражители и светошумовые гранаты" для обеспечения безопасности полицейских и задержания подозреваемых в стрельбе, которые были взяты под стражу для допроса.

Местная полиция при содействии ФБР начала расследование стрельбы.