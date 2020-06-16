Названы имена лауреатов конкурса имени Арама Хачатуряна

Известны имена лауреатов конкурса им. Арама Хачатуряна.

Как передает «Арменпресс», первое место заняла представительница Армении Диана Адамян, второе - представитель Дании Майкл Гермер, а третье - двое скрипачей, из Швеции Лоренц Карлс и Белл Тинг из Тайваня.

Лауреатом конкурса стал также Феликс Арутюнян из Армении.

Первый призер конкурса получит денежную премию в размере 10 000 долларов США, занявший второе место музыкант получит премию в размере 5 000 долларов США, каждому из призеров, занявшему третье место, будет вручена премия в размере 1 500 долларов США.

Исходя из ситуации, сложившейся в мире вследствие пандемии, решением оргкомитета конкурса в этом году конкурс имени Хачатуряна был организован в онлайн формате, с максимальным соблюдением всех правил проведения конкурса. Конкурс начался в день рождения Арама Хачатуряна - 6 июня. Финальный тур состоялся 15 июня.

В конкурсе приняли участие 19 скрипачей из 13 стран мира: Тайваня, Республики Корея, Гонконга, России, Люксембурга, Канады, Дании, Швеции, Японии, Австрии, Греции, Армении и из других стран.

Международный конкурс имени Хачатуряна впервые был проведен в 2003 году в рамках празднования 100-летия великого композитора. В 2013 году хачатуряновский конкурс был включен в состав Всемирной федерации международных музыкальных конкурсов, став единственным армянским конкурсом, удостоенным этой чести.

Конкурс направлен на выявление талантливых молодых музыкантов по специальностям “Фортепиано”, “Скрипка”, “Виолончель”, “Дирижерство”, “Вокал”. Проведению конкурса содействует Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении.

Анжела Амбарцумян