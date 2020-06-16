Конверс Банк предлагает комплексный пакет банковских услуг на онлайн-платформах, включая новые решения для совершения покупок в онлайн пространстве.

«Мы уделяем большое внимание анти-эпидемической безопасности наших клиентов и предлагаем перенести банковские транзакции и все необходимые инструменты для них на онлайн-платформы, предоставляя также безопасные и выгодные варианты совершения покупок в интернет-магазинах. Одним из таких вариантов является использование виртуального счета/ карты VISA. Каждый клиент Конверс Банка, регистрируясь в новом мобильном приложении, получает его бесплатно и участвует в акции, которая пройдет с 15 июня по 14 июля. В рамках этой кампании все владельцы виртуальных счетов VISA смогут совершать онлайн-покупки и получать до 50 000 драмов кэшбека, а также различные сюрпризы», - говорит Карина Волкова, руководитель отдела маркетинга Converse Bank. В рамках кампании сюрпризы ожидают каждого 50-го клиента, который совершил единовременную покупку на сумму, превышающую 5000 драмов РА.

Карта VISA Virtual по функциональности аналогична другим картам Конверс Банка. Она безопасна, проста в управлении и позволяет совершать онлайн-покупки с помощью нескольких простых шагов, без использования «традиционной» карты. Благодаря своим возможностям, удобству и безопасности число владельцев виртуальных карт VISA увеличилось на 50% в январе-апреле этого года.

Максимальный дневной лимит для безналичных операций по валютам составляет: 1 000 000 драмов РА, 3 000 долларов США, 2 000 евро, 100 000 рублей. Эти лимиты могут быть изменены по желанию клиента.

Вы можете заказать виртуальный счет/карту VISA в любом удобном для вас месте, без необходимости посещения Банка, выполнив всего несколько простых действий на веб-сайте Банка по адресу: https://conversebank.am/hy/order-virtual/. В случае онлайн-заказа до 30 июня виртуальный счет/карту VISA можно будет получить бесплатно и без платы за обслуживание.

Напомним, что карта предоставляется клиенту в течение одного дня. В целях безопасности некоторые данные карты отправляются клиенту по электронной почте, а остальные сведения отправляются с помощью SMS.

Надзор за Банком осуществляет Центральный банк Армении.