Перенесена дата проведения церемонии вручения 93-й премии “Оскар”

Церемония вручения премии Американской киноакадемии “Оскар” состоится 25 апреля 2021 года.

Как передает «Арменпресс», киноакадемия опубликовала сообщение об этом на своей странице в Twitter.

“Это правда. Церемония вручения премии “Оскар” состоится в следующем 2021 году, 25 апреля”, - говорится в сообщении киноакадемии.

Краткие списки фильмов на 93-ю премию “Оскар” будут опубликованы 9 февраля, 15 марта станут известны имена претендентов.

Церемония вручения престижной премии Американской киноакадемии “Оскар” планировалось провести 28 февраля.

Анжела Амбарцумян