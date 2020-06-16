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Токио: Организаторы Олимпиады не исключают, что игры вновь могут быть перенесены

Токио: Организаторы Олимпиады не исключают, что игры вновь могут быть перенесены

Оргкомитет летних Олимпийских игр в Токио не исключает возможности повторного переноса Олимпийских игр.

Как передает «Арменпресс», организаторы стремятся провести матчи летом 2021 года, однако если из-за пандемии коронавируса игры не будут проведены летом, то, возможно, они еще раз будут отложены.

24 марта стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио отложены. Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Бах дал свое согласие на предложение премьер-министра Японии на перенос игр на год. На данный момент известно, что Олимпийские игры сохранят свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля и завершатся 8 августа 2021 года.

Подготовила Варвара Айрапетян


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