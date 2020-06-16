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В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары

В Токио более 70 человек госпитализировали из-за жары

Из-за установившейся в Японии жаркой погоды в понедельник только в Токио в больницы с симптомами теплового удара были направлены 72 человека, сообщил телеканал NHK.

Возраст пострадавших колеблется в диапазоне от 10 до 92 лет. Но половина пострадавших это люди 70 - 90 лет. В понедельник в Токио средняя температура днем составила около 32 градусов, но в наиболее жаркое время столбик термометра поднимался до отметки 35 градусов. Ситуация осложняется и тем, что из-за распространения коронавируса в помещениях и на улице люди находятся в масках.

Специалисты рекомендуют пользоваться кондиционерами, чаще пить воду, а также снимать маски на улице при условии соблюдения достаточного расстояния между людьми.


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