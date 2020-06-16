Генпрокурор Армении представил ходатайство о предъявлении обвинения Царукяну

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян представил в Национальном собрании ходатайство о согласии на возбуждение уголовного преследования в отношении руководителя партии “Процветающая Армения” Гагика Царукяна, его вовлечение в дело в качестве обвиняемого и выдвижение обвинения против него. Как передает «Арменпресс», ходатайство было представлено на заседании Парламента 16 июня.

“При обыске обыске в компании “Ереваншин” были обнаружены и изъяты документы о случаях раздачи взяток партией “Процветающая Армения” на парламентских выборах 2017 года. Директор компании “Ереваншин” дал показания, что в 2017 г. Гагик Царукян пригласил его и предложил принять участие в выборах с условием, что он должен обеспечить 9 000 голосов в Гегаркуникской области”, - представил генпрокурор.

Прокурор сообщил, что в компании “Ереваншин” обыск был проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту получения взятки бывшим председателем Комитета по градостроительству Ваагном Вермишяном.

Артур Давтян отметил, что для обеспечения необходимых голосов в Гегаркуникской области было выделено несколько миллионов драмов избирательных взяток. Генеральный прокурор добавил, что в ходе выборов в Совет старейшин Еревана 14 мая 2017 года партия “Процветающая Армения” также осуществила ряд нарушений закона.

“Ходатайствую дать согласие на возбуждение уголовного преследования в отношении депутата Национального собрания Республики Армения Гагика Царукяна, вовлечение последнего в качестве обвиняемого и предъявление ему обвинения”, - отметил Давтян.

Ранее Служба национальной безопасности Армении распространила сообщение, согласно которому компания “Онира Клаб”, в составе концерна Гагика Царукяна “Мульти Групп”, нанесла государству ущерб в десятки миллиардов драмов.

В другом сообщении СНБ сообщала, что в результате масштабных следственных и других процессуальных действий, осуществленных Службой национальной безопасности Республики Армения, а также эффективных комплексных оперативно-розыскных мероприятий, удалось выявить многочисленные случаи дачи взяток избирателям в ходе парламентских выборов в Армении, состоявшихся 2 апреля в 2017 году. Взятки избирателям для голосования в пользу кандидатов, а также партии “Процветающая Армения” по предварительному сговору, предоставлялись группой членов партии “Процветающая Армения”, лично или через посредников. В группу были вовлечены как руководящий состав партии, так и другие члены партии.

Служба национальной безопасности также выяснила, что должностные лица общины Ариндж Котайкской области, с намерением использовать свои организационно-руководящие и административно-хозяйственные функции, исходя из личной заинтересованности, вопреки служебным интересам, с нарушением установленного законом порядка учредителями, участниками и директором ООО “Нью”, предоставили в аренду 7.5 га земли сельскохозяйственного назначения. На этих землях были узаконены незаконных строения, и без изменения их целевого назначения, в качестве производственных строений были отчуждены вышеуказанной компании.

16 июня СНБ Армении распространила и другое сообщение, что по фактическим данным, полученным в следственном департаменте СНБ Республики Армения по подготовленным материалам, были выявлены сведения, что государственные должностные лица, при помощи организованного преступного механизмом, на выборах в Совет старейшин Еревана 14 мая 2017г., в период до и после назначения выборов, методами убеждения, материальной заинтересованности или иными незаконными способами, побудили около 100 000 - 120 000 граждан Армении, имеющих право голоса, но проживающих вне столицы, имеющих постоянное место жительства в других общинах, временно, формально переместиться и с нарушением требований, установленных законодательством Республики Армения и иными правовыми актами, встать на учет а также, использовать документы, содержащие недостоверные сведения об их учете по разным адресам административных районов Еревана, не являющихся для них временным или постоянным местом жительства. Таким образом, была создана возможность включить указанных лиц в списки избирателей органов местного самоуправления и обеспечить необходимое количество голосов на выборах в Совет старейшин Еревана, сразу после завершения выборов указанных лиц вновь перевели и поставили на учет в реальных местах их проживания.

Кроме вышеизложенного, при подготовке материалов были получены фактические данные о том, что члены партии “Процветающая Армения”, основанной 30 апреля в 2004 году в Армении, участвуя в проведенных в разные годы в Республике Армения парламентских выборах, выборах в органы местного самоуправления, с целью обеспечения голосования за свою партию, свяоих кандидатов, одну из агитационных инициатив референдума, лично или через различных посредников давали избирателям взятки - деньги, имущество или какие-либо другие преимущества, чтобы незаконными действиями на различных выборах или референдумах они могли получать желаемые для них результаты.

В связи с инцидентом в следственном департаменте СНБ Республики Армения 15 июня 2020 года по признакам части 2 статьи 308, пункта 2, 4 и 5 части 2 статьи 149 Уголовного кодекса Республики Армения, части 2 статьи 154.2 Уголовного кодекса Республики Армения было возбуждено уголовное дело, предпринимаются широкомасштабные следственные и процессуальные действия и оперативно-розыскные меры.

Предварительным следствием по уголовному делу были получены также неопровержимые фактические данные, что депутат партии “Процветающая Армения”, председатель постоянной комиссии НС Республики Армения по защите прав человека и общественным вопросам Наира Зограбян в мае 2018 года в ходе беседы с единомышленниками в связи с результатами выборов, последовавшими за революцией в Республике Армения, неоднократно озвучивала оскорбительные высказывания в отношении многотысячных граждан, свободно выразивших свою волю называя их баранами, сектантами.

Более того, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий также выяснилось, что Наира Зограбян в ходе разговоров с теми же единомышленниками неоднократно признавала тот факт, что партия “Процветающая Армения” на прошедших в предыдущие годы выборах сумела обеспечить необходимое количество голосов исключительно в результате раздачи взяток гражданам Армении, буквально сообщая следующее: "Выяснилось, что ППА без предвыборных взяток в Армении не имеет голосов, это истина, это реальность”.

Из разговоров также становится ясно, что Зограбян и ее соратники признают, что в результате неприменимости механизмов достижения успеха посредством раздачи взяток после революции их партия больше не имела возможности обеспечить необходимое количество голосов.

Норайр Шогикян