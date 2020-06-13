МИД РА  поддерживает законные требования властей Арцаха относительно  оккупированного Шаумяна 

Министерство иностранных дел Республики Армения распространило заявление по случаю 28-й годовщины оккупации Шаумянского района Арцаха.

Арменпресс представляет заявление МИД Армении.

«В эти дни исполняется 28-я годовщина оккупации Шаумянского района вооруженными силами Азербайджана. В середине июня 1992 года вооруженные силы Азербайджана полностью оккупировали Шаумянский район и уничтожили армянское население массовыми зверствами. После этнической чистки Азербайджан переселил регион, в котором было около двадцати армянских поселений. Оккупированные Азербайджаном части Мартакертского и Мартунинского районов Арцаха удостоились той же судьбы.

И сегодня руководство Азербайджана считает совершенную против армян этническую чистку и последующее переселение азербайджанцами территорий, находящихся под контролем Азербайджана, как лучшее решение Нагорно-Карабахского конфликта. Эти реалии более чем подчеркивают угрозы безопасности, с которыми сегодня сталкивается народ Арцаха.

Осуждая самым решительным образом массовые зверства, совершенные Азербайджаном в Арцахе, мы поддерживаем законные требования властей Арцаха в отношении оккупированных Шаумянского и части Мартакертского и Мартунинского районов».