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Правительство и общественность Ливана будут противостоять  любому  проявлению ненависти — посол РА

Правительство и общественность Ливана будут противостоять  любому  проявлению ненависти — посол РА

Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян уверен, что правительство и общество Ливана будут решительно противостоять любым проявлениям ненависти. 

Корреспондент Арменпресс побеседовал  с послом РА в Ливане Ваагном Атабекяном о  нападках  на  ливанского журналиста армянского происхождения  и    проявлениях ненависти к армянской общине, происходящих в  последнее время.

Вопрос. Каково положение местной армянской общины в условиях политического, социального, экономического и финансового кризиса в Ливане,  какие шаги предпринимают в этом направлении министерство иностранных дел или посольство Армении в Бейруте?

Ответ: Армянская община   Ливана по  Конституции страны  является частью институциональной системы государства и  в многоконфессиональной государственно-общественной архитектуре дружественного  Ливана  выступает в качестве независимого игрока и единицы политической жизни страны. Будучи образцовыми гражданами страны, ливанские армяне глубоко привержены Ливану и в равной степени разделяют дкак достижения, успехи, так и  трудности всего населения страны. 

Естественно,  Армения не может оставаться равнодушной к общеармянским вопросам, волнующим армянскую общину, учитывая в том числе и социальные проблемы, стоящие сегодня перед  армянской общиной Ливана. Вышеупомянутые вопросы регулярно обсуждаются, и, по мере возможности, принимаются определенные меры по содействию, и о  некоторых из них  общественность информируется.

Параллельно с моими контактами с ливанскими властями и аккредитованными в стране дипломатическими представителями, я нахожусь в постоянном контакте с лидерами религиозных, политических и общественных кругов  армянской общины Ливана. Регулярно обсуждаются вопросы, связанные с  общиной. События последних дней также  не являются исключением. 

Вопрос: Говоря об инцидентах в последние дни, Вы имеете в виду митинг с турецкими флагами,  организованный сомнительными лицами в Бейруте, в рамках которого объектом угроз стал ливанский журналист армянского происхождения, и прозвучали высказывания, подстрекающие к ненависти и межэтнической нетерпимости к армянам?

Ответ: Несмотря на то, что присутствие армян на этой гостеприимной земле имеет вековую историю, армянская община Ливана в известной степени является результатом геноцида, и каждое значительное проявление ненавистнических высказываний вызывает особую озабоченность. 

Любое высказывание, содержащее религиозную, этническую, расовую дискриминацию и ненависть, представляет угрозу, в первую очередь, внутренней стабильности, государственной структуре и фундаментальным ценностям общественного сосуществования в дружественном Ливане.  И я уверен, что правительство и общественность Ливана, и не только армянская община,   решительно противостоят любым подобным проявлениям. Такова была логика совместного заявления трех армянских политических партий в Ливане: Социал-демократической партии Гнчакян, АРФ Дашнакцутюн и партии Рамкавар Азатакан, что само по себе   заслуживает высокой оценки.

Добавлю, что в общине нет панических настроений, а посольство, в свою очередь, находится в постоянном контакте со всеми структурами общины и будет продолжать следить за дальнейшим развитием событий.


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