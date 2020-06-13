Правительство и общественность Ливана будут противостоять  любому  проявлению ненависти — посол РА

Посол Армении в Ливане Ваагн Атабекян уверен, что правительство и общество Ливана будут решительно противостоять любым проявлениям ненависти.

Корреспондент Арменпресс побеседовал с послом РА в Ливане Ваагном Атабекяном о нападках на ливанского журналиста армянского происхождения и проявлениях ненависти к армянской общине, происходящих в последнее время.

Вопрос. Каково положение местной армянской общины в условиях политического, социального, экономического и финансового кризиса в Ливане, какие шаги предпринимают в этом направлении министерство иностранных дел или посольство Армении в Бейруте?

Ответ: Армянская община Ливана по Конституции страны является частью институциональной системы государства и в многоконфессиональной государственно-общественной архитектуре дружественного Ливана выступает в качестве независимого игрока и единицы политической жизни страны. Будучи образцовыми гражданами страны, ливанские армяне глубоко привержены Ливану и в равной степени разделяют дкак достижения, успехи, так и трудности всего населения страны.

Естественно, Армения не может оставаться равнодушной к общеармянским вопросам, волнующим армянскую общину, учитывая в том числе и социальные проблемы, стоящие сегодня перед армянской общиной Ливана. Вышеупомянутые вопросы регулярно обсуждаются, и, по мере возможности, принимаются определенные меры по содействию, и о некоторых из них общественность информируется.

Параллельно с моими контактами с ливанскими властями и аккредитованными в стране дипломатическими представителями, я нахожусь в постоянном контакте с лидерами религиозных, политических и общественных кругов армянской общины Ливана. Регулярно обсуждаются вопросы, связанные с общиной. События последних дней также не являются исключением.

Вопрос: Говоря об инцидентах в последние дни, Вы имеете в виду митинг с турецкими флагами, организованный сомнительными лицами в Бейруте, в рамках которого объектом угроз стал ливанский журналист армянского происхождения, и прозвучали высказывания, подстрекающие к ненависти и межэтнической нетерпимости к армянам?

Ответ: Несмотря на то, что присутствие армян на этой гостеприимной земле имеет вековую историю, армянская община Ливана в известной степени является результатом геноцида, и каждое значительное проявление ненавистнических высказываний вызывает особую озабоченность.

Любое высказывание, содержащее религиозную, этническую, расовую дискриминацию и ненависть, представляет угрозу, в первую очередь, внутренней стабильности, государственной структуре и фундаментальным ценностям общественного сосуществования в дружественном Ливане. И я уверен, что правительство и общественность Ливана, и не только армянская община, решительно противостоят любым подобным проявлениям. Такова была логика совместного заявления трех армянских политических партий в Ливане: Социал-демократической партии Гнчакян, АРФ Дашнакцутюн и партии Рамкавар Азатакан, что само по себе заслуживает высокой оценки.

Добавлю, что в общине нет панических настроений, а посольство, в свою очередь, находится в постоянном контакте со всеми структурами общины и будет продолжать следить за дальнейшим развитием событий.