Проблему с коронавирусом можно решить  при сотрудничестве между властями и обществом — Пашинян

По мнению Никола Пашиняна, в борьбе с коронавирусом успех может быть достигнут только в результате массового сотрудничества между правительством и обществом.

''Я ни в чем не обвиняю граждан, я представляю то, что есть. Я пытаюсь помочь гражданам, себе и правительству, и это наша общая задача. Нам нужно лучше понять нашу ситуацию, ее осложнения и причины дальнейших осложнений. Наша задача - диагностировать проблему, чтобы суметь ее решить'', - как передает Арменпресс, подчеркнул премьер-министр ходе брифинга 13 июня.

Никол Пашинян сказал, что на заседаниях комендатуры обсуждаются причины нескоординированности в действиях властей и ведется каждодневная работа над устранением этих проблем, чтобы система работала максимально эффективно. Но все равно основной тезис премьера в этом вопросе по-прежнему остается таковым: эту проблему можно решить только посредством масштабного сотрудничества между властями и обществом.

''Коронавирус застал врасплох самые развитые страны, и наше главное преимущество, равно как и главная проблема, заключается в том, что мы работаем на 100% прозрачно. Мы не скрываем и не смягчаем наши упущения, наши ошибки, наши неудачи. Мы хотим правильно диагностировать нашу ситуацию, чтобы найти правильные решения'', - добавил премьер-министр.

Возвращаясь к вопросу об обвинениях граждан, премьер сказал, что в конце концов сам гражданин и является жертвой №1 в создавшейся ситуации, а как можно обвинять жертву в ситуации, в которой он сам и оказался?! По мнению Пашиняна, в данном случае они обязаны представлять гражданину причины, правду, причинно-следственные связи, которые и порождают эту ситуацию.

«Эффективность наших действий должна повыситься, также должна повыситься дисциплина наших граждан. Мы без обвинений призываем всех граждан к сотрудничеству, и выражаем благодарность всем соотечественникам, которые строго соблюдают противоэпидемические правила», - заключил Никол Пашинян.

По состоянию на 11:00 часов 13 июня, число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 723 и составляет 16 004, отмечено 264 случая смерти. Всего было проведено 80 130 тестов. 6081 пациент выздоровел от коронавируса. На данный момент лечение получают 9568 пациентов. Пять смертей были зарегистрированы накануне, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 91.

12 июня правительство РА приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней — до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Анжела Амбарцумян