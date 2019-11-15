Анонс мероприятий на 15 июня
17:40, Июнь 13, 2020
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- 17:40 Анонс мероприятий на 15 июня
- 17:26 На юге Китая эвакуировали 29,5 тыс. человек из-за сильнейших за 60 лет ливней
- 17:24 СНБ распространила заявление по поводу утечки данных о больных коронавирусом
- 17:14 В Непале десять человек арестовали во время акции против режима изоляции
- 17:09 Впервые нам выпала возможность создать порядок по воле гражданина, а не насилием — премьер
- 16:50 Япония внедрит приложение для выявления круга заболевших COVID-19
- 16:38 Застройку ереванского района Фирдоуси планируется завершить к концу 2023 — началу 2024 года
- 16:35 В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана
- 16:25 Один из корпусов клиники Микаелян будет переоборудован в Covid-центр
- 16:18 Во Вьетнаме грузовик въехал в продавцов на рынке
- 16:07 На Афоне загорелся лес
- 15:43 В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату
- 15:38 У премьер-министра обсуждены предложения о реализации новых антикризисных мероприятий
- 15:20 В Москве избили киргизского дипломата
- 15:12 Пожар на территории армянской церкви в Иране потушен — пострадавших нет
- 15:00 В Арцахе будет завершено строительство новых зданий Центра охраны здоровья матери и ребенка
- 14:55 Президент Арцаха поручил сделать предоставление племенного скота более доступным
- 14:42 В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра
- 14:23 Арсен Торосян совершил наезд на 10-летнего ребенка
- 13:56 Министр обороны РА посетил воинские части юго-восточной части республики
- 13:40 Стартапы могут преобразить постпандемический мир – интервью Армена Саркисяна Financial Times
- 13:27 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 900 выстрелов в сторону Арцаха
- 13:17 Пашинян — о психологическом сопротивлении официальной информации
- 12:51 Президент РА провел телефонный разговор с временным поверенным в делах посольства СК в РА
- 12:49 Президент РА направил поздравительное послание Елизавете II по случаю национального праздника
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