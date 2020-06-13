Впервые нам выпала возможность создать порядок по воле гражданина, а не насилием — премьер

Премьер-министр РА Никол Пашинян считает несоблюдение противоэпидемических мер по предотвращению распространения COVID-19 и такое общественное поведение одним из психологических слоев отношения к государственному порядку.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил премьер-министр РА Никол Пашинян в прямом эфире Facebook.

«Проблема несоблюдения установленного порядка вышла за рамки коронавируса. Нам нужно понять эту проблему на общественном, возможно, национальном, психологическом уровнях. Я пришел к определенному выводу. Моя гипотеза состоит в следующем: все это - наше коллективное отношение к нашему государственному порядку, и я должен сказать, что у нас не было государственности более 500 лет, и государственный порядок всегда был чем-то чужеродным, навязанным чужими. Следовательно, государственный порядок в нашем подсознании был связан с насилием, то есть с тем, что было установлено насилием, нарушающим наше достоинство. Это часто имело место в истории Третьей республики. Порядок был установлен против нашей воли", - сказал Пашинян.

По его словам, ненасильственная, бархатная революция 2018 года принесла свободу армянскому народу, и поскольку государственный порядок всегда был подсознательно против нашей свободы, сейчас в этой кризисной ситуации это связано с представлением об очередной попытке лишить людей их свободы.

«Революция освободила нас, поэтому наша свобода связана с отсутствием порядка. Это поворотный момент для нас, для нашей государственности. Мы должны создать порядок по нашей воле. Это означает, что мы сотрем всю информацию о неимении государственности из нашего подсознания. Впервые у нас есть возможность навести порядок по нашей воле, воле гражданина, а не с помощью насилия», - сказал премьер-министр.

Пашинян призвал армян как граждан установить порядок по собственной воле, что означает, что каждый из них выполнит условия, вытекающие из порядка, он создаст порядок своим поведением и будет требовать того же от других.

Он подчеркнул, что необходимо создать среду, в которой невыполнение установленного порядка становится постыдным, тот, кто не выполняет заказ, чувствует себя отчужденным, что станет для них стимулом для возвращения к общественному сосуществованию.

По состоянию на 11:00 часов 13 июня, число подтвержденных случаев коронавируса в Армении увеличилось на 723 и составляет 16 004, отмечено 264 случая смерти. Всего было проведено 80 130 тестов. 6081 пациент выздоровел от коронавируса. На данный момент лечение получают 9568 пациентов. Пять смертей были зарегистрированы накануне, когда у пациентов была диагностирована коронавирусная инфекция, но они умерли от другой болезни. Общее количество таких случаев составляет 91.

12 июня правительство РА приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 13 июня 2020 года, еще на 30 дней — до 17:00 часов 13 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян