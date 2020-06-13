Застройку ереванского района Фирдоуси планируется завершить к концу 2023 — началу 2024 года

Застройку 33-го района Еревана (Фирдоуси) планируется завершить в конце 2023 года или в начале 2024 года.

Как передает Арменпресс, об этом на специальном заседании Совета старейшин мэрии столицы заявил руководитель офиса вице-премьера РА Тиграна Авиняна Серж Вараг Сисерян.

«В этом случае все инвесторы дали банковские гарантии, все финансовые возможности были оценены. Благодаря этому мы уверены, что у нас не будет обанкротившихся бизнесменов, и люди не останутся без квартир», - сказал Сисеран.

Около 70 миллионов долларов уже инвестировано в приобретение земли в этом районе, о чем бизнесмены получили свидетельства о собственности на землю.

В 33-м районе Еревана есть 8 зданий-памятников, которые были исключены из программы строительства района Фирдоуси , и в соответствии с решением правительства они также будут исключены из списка объектов недвижимости по решению первостепенного интереса. Ведутся переговоры с одним из застройщиков, чтобы здание на ул. Фирдоуси 80, не являющееся памятником, не было снесено и было изъято из программы.

Лилит Демурян