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В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана

В Сирию за сутки вернулись более 20 беженцев из Ливана

Свыше 20 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в субботу на странице Минобороны РФ в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 23 беженца (в том числе: женщин – 7, детей – 12). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.

 

 

 

 


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