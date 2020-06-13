Один из корпусов клиники Микаелян будет переоборудован в Covid-центр

В настоящее время совместно с Министерством здравоохранения ведется работа по превращению одного из зданий университетской больницы Микаеляна в центр Covid.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель аппарата Ереванского государственного медицинского университета Шушан Даниелян.

«Планируется создать фонд - около 140 коек, 40 из которых в отделении реанимации. Согласно заранее оговоренному графику, работы будут завершены через 1,5-2 месяца. Строительные работы ведутся за счет госбюджета РА", - написала Даниелян.

Дилижанский медицинский центр с 55 обычными и 5 реанимационными местами недавно присоединился к системе здравоохранения для борьбы с коронавирусом и начнет принимать пациентов. К борьбе с Covid присоединились медицинский центр Спитака (100 коек), медицинский центр Веди (100 коек) и одно отделение медицинского центра Мартуни (40 коек). В Ереване также ведутся работы по расширению. В инфекционном отделении МЦ "Сурб Аствацамайр" есть реанимационные койки, где их было 43, теперь добавлено 14. Из частных медицинских центров был привлечен МЦ «Армения», где 50 мест будут предоставлены для умеренных случаев, 8 мест - для особо тяжелых и тяжелых случаев.

Лилит Демурян