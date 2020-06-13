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На Афоне загорелся лес

На Афоне загорелся лес

Сильный пожар тушат в лесах в монашеской республике Афон в Греции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости пожарная служба Греции сообщила в пятницу вечером о пожаре в лесной зоне на северной оконечности Афона.

Туда немедленно были направлены 59 пожарных и 20 автомобилей, три самолета и вертолёт пожарной авиации. С наступлением темноты авиация прекратила полеты.

Хотя взять под контроль огонь не удаётся, он находится на безопасном расстоянии от монастыря Хиландар.

"Скорее всего, пожар был вызван ударом молнии", - говорится в сообщении.

Сейчас, по данным местного отделения гражданской защиты, интенсивность огня снизилась, никакой опасности для монастыря нет.

 


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