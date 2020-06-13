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У премьер-министра обсуждены предложения о реализации новых антикризисных мероприятий

У премьер-министра обсуждены предложения о реализации новых антикризисных мероприятий

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены антикризисные мероприятия и программы правительства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в частности, в контексте обеспечения продовольственной безопасности был представлен проект экономических мероприятий по увеличению площадей посевной пшеницы и повышению производительности. Мероприятие планируется реализовать при субсидировании правительства с привлечением частного сектора посредством предложения фермерам высокоурожайных семян пшеницы.

По итогам обсуждения премьер-министр поручил представить проект соответствующего решения правительства.

В ходе совещания также были затронуты вопросы, связанные с реализацией антикризисных экономических и социальных мероприятий. Были представлены инструменты и возможности поддержки пострадавших вследствие кризиса сфер. В ближайшее время будут продолжены обсуждения в этом направлении и представлены четкие предложения по реализации конкретных проектов.


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