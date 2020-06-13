В Петербурге пациент центра психиатрии поджег палату

Причиной пожара, который произошел в пятницу днем в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и неврологии имени Бехтерева в Санкт-Петербурге, стал поджог палаты пациентом, страдающим психическим расстройством, сообщает городская прокуратура.

Как сообщало региональное управление МЧС России, пожар произошел около 14:20 мск на четвертом этаже центра имени Бехтерева в помещении площадью десять квадратных метров. Пострадавших нет. Люди были выведены из здания до приезда пожарных, уточняло ГУМЧС.

"Установлено, что <…> около 14:00 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога никто не пострадал, нанесен ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тысяч рублей", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура Невского района изъяла материалы по этому инциденту у органов дознания МЧС и передала их в следственные органы, которые возбудили по факту поджога уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога", информирует городское надзорное ведомство.