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В Москве избили киргизского дипломата

В Москве избили киргизского дипломата

В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.

 Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.

Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.

Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.

 

В Москве избили киргизского дипломата

 

В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.

 

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости,  Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.

Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.

Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.

 


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