В Москве избили киргизского дипломата
В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.
Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.
Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.
В Москве избили киргизского дипломата
В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.
Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.
Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.
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