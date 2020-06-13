В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.

Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.

Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.

В Москве избили киргизского дипломата

В центре Москвы неизвестный избил вице-консула посольства Киргизии Тиграна Кондахчяна.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Кондахчян рассказал, что у него произошел конфликт с неизвестным молодым человеком возле станции метро "Добрынинская". Ссора переросла в потасовку, дипломата ударили по голове.

Вице-консул после инцидента написал заявление в полицию. Ведется розыск напавшего.

Кондахчян работает в посольстве Киргизии в Москве c 2016 года.