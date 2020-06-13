В Арцахе будет завершено строительство новых зданий Центра охраны здоровья матери и ребенка

По поручению президента в рамках борьбы с новым коронавирусом будет завершено строительство новых зданий для Центра охраны здоровья матери и ребенка

13 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении министров градостроительства и здравоохранения посетил площадку строящегося в Степанакерте Центра охраны здоровья матери и ребенка.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, глава государства отметил, что с учетом интенсивного роста числа зараженных коронавирусом нового типа в республике наряду с ужесточением правил борьбы против пандемии необходимо предпринять срочные меры по приведению системы здравоохранения в надлежащую готовность. По словам президента, в результате обсуждений было принято решение завершить в короткие сроки строительство недостроенных зданий, предусмотренных для Центра охраны здоровья матери и ребенка и участковой поликлиники, и в случае еще большего распространения пандемии использовать их для размещения и лечения больных.

С целью решения этой задачи президент Арутюнян дал министрам градостроительства и здравоохранения соответствующие поручения по централизации строительных ресурсов и размещению медицинского оборудования и коек.