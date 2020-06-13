Пожар на территории армянской церкви в Иране потушен — пострадавших нет

Пожар возле церкви Сурб Мариам Аствацацин (Святой Богородицы) в городе Хамадан (Исламская Республика Иран) не повредил историческое здание церкви.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Alikonline.ir со ссылкой на информационное агентство ISNA.

12 июня в 00:14 часов на пожарную станцию № 18 в городе Хамадан поступил сигнал о пожаре в окрестностях церкви. На место происшествия выехали сотрудники той же станции, а также спасатели Центральной пожарной службы Хамадана, которым удалось изолировать пожар после 1 часа пожаротушения.

Согласно ISNA, бесперебойное осуществление пожаротушения и тот факт, что историческому зданию не был нанесен ущерб, обусловлено быстрым реагированием спасательных команд и срочной организацией операций.

В результате происшествия никто не пострадал, а причиной пожара стал огонь, вспыхнувший на прилегающих травянистых участках, который и распространился на здание церкви, в результате чего частично сгорел фасад церкви, а не историческое здание.