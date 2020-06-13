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Президент Арцаха поручил сделать предоставление племенного скота более доступным

Президент Арцаха поручил сделать предоставление племенного скота более доступным

Предоставление племенного скота должно стать более доступным. Президент посетил племенные скотоводческие хозяйства.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении министра сельского хозяйства Ашота Бахшияна и других ответственных сотрудников сферы посетил племенные станции, действующие в населенных пунктах Норагюх и Ханапат Аскеранского района.
Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, президент республики ознакомился с условиями, будущими планами и существующими проблемами в племенных скотоводческих хозяйствах, действующих на частной и государственной основах. Главе государства рассказали, что, несмотря на ограничения свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса нового типа, двум хозяйствам удалось импортировать из европейских стран крупную партию племенного скота породы "Джерсей" и "Флекви".
Араик Арутюнян отметил важность проводимой работы, подчеркнув, что в рамках государственной политики приобретение племенного скота для малых и средних хозяйств, занимающихся животноводством, должно стать более доступным. Он на месте поручил министру сельского хозяйства изучить порядок и условия, действующие в данной отрасли, и представить новые предложения.


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