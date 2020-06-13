Президент Арцаха поручил сделать предоставление племенного скота более доступным

Предоставление племенного скота должно стать более доступным. Президент посетил племенные скотоводческие хозяйства.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении министра сельского хозяйства Ашота Бахшияна и других ответственных сотрудников сферы посетил племенные станции, действующие в населенных пунктах Норагюх и Ханапат Аскеранского района.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, президент республики ознакомился с условиями, будущими планами и существующими проблемами в племенных скотоводческих хозяйствах, действующих на частной и государственной основах. Главе государства рассказали, что, несмотря на ограничения свободы передвижения в связи с пандемией коронавируса нового типа, двум хозяйствам удалось импортировать из европейских стран крупную партию племенного скота породы "Джерсей" и "Флекви".

Араик Арутюнян отметил важность проводимой работы, подчеркнув, что в рамках государственной политики приобретение племенного скота для малых и средних хозяйств, занимающихся животноводством, должно стать более доступным. Он на месте поручил министру сельского хозяйства изучить порядок и условия, действующие в данной отрасли, и представить новые предложения.