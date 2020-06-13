Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июнь

В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра

В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра

На территории РА  днем 13-го июня, после полудня   14-18 в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также возможен град.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства  по чрезвычайным ситуациям РА, в  Ереване  днем 13-го июня,   14-18 ожидается погода без осадков.

 

 


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