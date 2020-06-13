В Армении ожидаются дожди, грозы, усиление ветра
14:42, 13 Июнь, 2020
На территории РА днем 13-го июня, после полудня 14-18 в северных регионах ожидается кратковременный дождь с грозой, во время грозы - усиление ветра до 15-20 м/с. В отдельных местах также возможен град.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха существенно не изменится.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям РА, в Ереване днем 13-го июня, 14-18 ожидается погода без осадков.
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