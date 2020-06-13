Арсен Торосян совершил наезд на 10-летнего ребенка

В Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения РА Арсена Торосяна — был сбит 10-летний ребенок.

Как передает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я был за рулем моей машины. При въезде на улицу Вардананц с площади Сахарова (по дороге на работу) на небольшой скорости с правой стороны машины был сбит10-летний ребенок. Я немедленно отвез ребенка в больницу, все обследования были выполнены. У него только царапины на правом локте, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Некоторое время он будет под контролем врачей, а затем отправится домой», - сказал Торосян.

Он добавил, что об инциденте было немедленно сообщено в полицию для составления необходимой документации.