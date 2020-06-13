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Арсен Торосян совершил наезд на 10-летнего ребенка

Арсен Торосян совершил наезд на 10-летнего ребенка

В Ереване произошло ДТП с участием министра здравоохранения РА Арсена Торосяна — был сбит 10-летний ребенок.

Как  передает Арменпресс, Торосян написал об этом на своей странице в Facebook.

«Я был за рулем моей машины. При въезде на улицу Вардананц  с площади Сахарова (по дороге на работу) на небольшой скорости  с правой стороны машины был сбит10-летний ребенок.  Я немедленно отвез ребенка в больницу, все обследования были выполнены. У него только царапины на   правом локте, и его жизни и здоровью ничего не угрожает. Некоторое время он будет под контролем врачей, а затем отправится домой», - сказал Торосян.

Он добавил, что об инциденте было немедленно сообщено в полицию для  составления  необходимой  документации.

 


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